Elisa Valensin corre con le grandi: a Zagabria sfida olimpica con Julien Alfred sui 200 metri

La data da segnare è sabato 24 maggio, l’orario le 18.40. Il battesimo del fuoco di Elisa Valensin, in gara nei 200 metri al memorial Boris Hanzekovic di Zagabria, meeting del World Athletics Continental Tour, il circuito interazionale più prestigioso sotto la Diamond League.

Sfida olimpica

La 18enne milanese di Segrate, fresca di tesseramento con le Fiamme Oro, se la vedrà con velociste esperte di livello assoluto, su tutte la caraibica di Santa Lucia Julien Alfred, campionessa olimpica dei 100 metri e medaglia d’argento sui 200, ai Giochi di Parigi dello scorso anno, nonché detentrice della miglior prestazione dell’anno col 21"88 siglato il 18 aprile scorso a Gainesville, in Florida. Si tratta della prima gara internazionale a livello pro per Valensin, che vanta una carriera juniores di tutto rispetto e, da 17enne, si è presa i primati italiani Under20 dei 200 (23″09) e dei 400 metri (52″23).

I successi juniores

Il 2024 è stato l’anno della consacrazione a livello giovanile, per il talento svezzato dall’Atletica Bergamo 1959 e cresciuto nel Cus Pro Patria Milano, allenato da Fausto Frigerio. Valensin, vincitrice del premio Fidal 'Stella nascente donna' dell'atletica italiana, da 17enne ha conquistato il titolo europeo Under18 sui 200 metri a Banska Bystrica e, soprattutto, ha centrato la qualificazione in finale del 400 metri ai Mondiali Under20 di Lima.

La nuova stagione

Promettente l’inizio della nuova stagione, con il record italiano Under20 sulla distanza ‘ibrida’ dei 300 metri (37.17) fatto registrare lo scorso 4 maggio a Cernusco sul Naviglio, al debutto stagionale all’aperto, dopo aver polverizzato i primati di categoria indoor di 200 e 400 metrin nel corso della stagione invernale.

L’esordio internazionale

Sabato 24 maggio l’esordio internazionale, dunque, in un meeting World Athletics (la federazione internazionale, ex Iaaf) e su una distanza ufficiale. La prima occasione per misurarsi con il mondo dei grandi, per lei che ha compiuto 18 anni lo scorso 1 gennaio. L’attesa è grande, per uno dei talenti più puri e promettenti della nuova generazione azzurra. Il meeting di Zagabria, compresa ovviamente la gara dei 200 metri con Elisa Valensin, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.