Nuovi gol per Pioli “Chukwu“ si prende il Milan

È fuori discussione che il gol di Samu Chukwueze contro il Verona sia stato un gesto tecnico e atletico d’alta scuola. C’è, però, un altro aspetto da non trascurare per raccontare il primo centro in Serie A del nigeriano: quello della pazienza. La stessa di cui l’ex Villareal ha avuto bisogno nella sua prima annata italiana. Così come al Bentegodi ha aspettato che il pallone spiovesse, prima di colpirlo al momento giusto e infilzare Montipò, Chukwueze ha atteso a lungo l’istante in cui brillare nella stagione d’esordio con la casacca rossonera. Fin qui, non si può affermare che il rendimento sia stato quello auspicato in estate, quando ha siglato il contratto a Casa Milan. Prima della sfida del Bentegodi, l’esterno contava 23 presenze fra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League, condite da appena due gol e un assist.

Un bottino scarno, considerati i quasi trenta milioni (bonus inclusi) spesi dalla società in estate. A tal punto che, qualche tifoso, a proposito di pazienza, ha cominciato a storcere il naso e dubitare del valore del nigeriano. A spegnere le fiamme attorno al classe 1999, ci ha pensato Stefano Pioli dopo il trionfo in Veneto: "Proviene da un campionato con altre caratteristiche. Troppo spesso i giudizi risultano affrettati. Ci vuole tempo. Lui si impegna sempre al massimo, sono contento per il suo gol e per il contributo che dà quando viene chiamato in causa". A queste dichiarazioni paterne, han fatto eco quelle del diretto interessato. Lucide, oneste e smielate nei confronti del suo tecnico: "Mi fido del mister. Devo solo rimanere concentrato e continuare a lavorare sodo. Sono molto felice, aspettavo da tempo questo momento. Non è stato facile l’ambientamento, anche perché chi gioca nella mia posizione sta facendo bene".

Come dargli torto. Da un lato c’è Leao, che in questo 2024 è tornato su livelli stellare. Dall’altro Pulisic, che sta contribuendo come non mai in zona gol. Di spazio, quindi, ce n’è poco. Attenzione, però. Perché il sinistro al volo sfoggiato contro l’Hellas potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il nigeriano. In soccorso di cui, oltretutto, arriva il calendario. Mancano nove giornate al termine della Serie A e i rossoneri sono impegnati anche in Europa League, competizione nella quale il Milan vuole arrivare in fondo. Sia in campionato, sia nelle notti europee, Chukwueze potrebbe rivelarsi un fattore per l’ultimo tratto di stagione. Lo spera la società, il cui investimento è stato corposo (anche per questo Zlatan Ibrahimovic vorrebbe confermarlo). Lo sperano i tifosi, i quali non hanno ancora potuto ammirare il suo massimo potenziale. Lo spera il giocatore per mettere definitivamente una pietra sopra il primo, difficile periodo italiano e conquistarsi l’ambiente rossonero. La calma è la virtù dei forti, si dice, e il nigeriano ha dimostrato di averne.

.