Nel tour Slam by Mini. Sorpresa ad Arezzo. Parmigiani-Zanchetta firmano la finale

Conferme e sorprese nella seconda tappa del circuito Slam by Mini 2024, tenutasi nei giorni scorsi ad Arezzo. In campo femminile la bresciana Martina Parmigiani ha ottenuto il terzo successo consecutivo nel tour Slam by Mini, questa volta in coppia con Erika Zanchetta (nelle due precedenti occasioni aveva vinto con Emily Stellato). Le due hanno sconfitto in finale le favorite e veterane Pappacena e Marchetti col punteggio di 64 26 64. Più in generale per Parmigiani è il sesto trofeo conquistato in Italia negli ultimi tre mesi: la 29enne lombarda si sta confermando sempre di più ad alti livelli riuscendo a vincere con colleghe diverse. "Mi piace cambiare partner, perché mi aiuta nella mia crescita personale. Sento di essere arrivata al livello di molte ragazze che partecipano ai tornei del Premier Padel, ma a differenza loro mi manca l’esperienza", ha spiegato Parmigiani. Che ora guarda con ambizione anche alle competizioni oltre Italia: "Farò qualche torneo FIP con Zanchetta, ma mi piacerebbe giocare di nuovo con Stellato nel Premier Padel (nel 2024 le due insieme hanno partecipato alle qualificazioni del Riyadh P1, perdendo al primo turno, ndr)". Tornando allo Slam giocato ad Arezzo si è registrata invece tra gli uomini la sconfitta per il duo Lorenzo Di Giovanni e Simone Cremona.

A.S.