Monza stupisce ancora. Caccia al terzo posto

Settima vittoria stagionale su dieci partite di Superlega per la Mint Vero Volley Monza che a una giornata dalla fine del girone d’andata è quarta in classifica. La squadra del Consorzio all’Opiquad Arena ha travolto anche la Pallavolo Padova, confermandosi sla rivelazione di questa prima parte di annata. Ancora con Stephen Maar a mezzo servizio, coach Massimo Eccheli si è affidato a Eric Loeppky come secondo schiacciatore e il jolly canadese lo ha ripagato con una prestazione puntuale. I primi due set sono andati via quasi in fotocopia, con Padova capace di allungare anche sul +4, salvo poi subire il ritorno dei padroni di casa: in entrambi i casi a fare la differenza sono stati Cachopa (illuminante in regia e a segno spesso e volentieri dalla linea del servizio) e Ran Takahashi. Il giapponese, recuperato dopo l’infortunio che lo aveva condizionato nel derby perso contro l’Allianz Milano, ha martellato in battuta oltre che in attacco: i suoi ace hanno permesso a Monza di mettere la frecca nei momenti clou e di portarsi così sul 2-0. I padovani, che si giocheranno l’ottavo e ultimo posto utile per la Coppa Italia all’ultima giornata in un duello a distanza coi corregionali della Rana Verona, nel terzo parziale hanno provato a rimanere in scia ma Arthur Szwarc si è fatto sempre trovare pronto e con un paio di contrattacchi vincenti ha firmato il break che ha chiuso i conti. La Mint Vero Volley Monza in classifica si è portata a un punto dal terzo posto ancora occupato dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza (ko al tie-break con la Cucine Lube Civitanova): il 26 dicembre dovrà vincere a Cisterna e sperare che gli emiliani perdano il derby con la Valsa Group Modena. Un successo in terra pontina comunque varrebbe almeno la matematica certezza del vantaggio del fattore campo nei quarti di finale di Coppa Italia. E giovedì si torna in campo, per il ritorno degli ottavi di Challenge Cup con il Panathinaikos.

MINT VERO MONZA-PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)

Andrea Gussoni