"Mint Vero Volley Monza: esordio europeo contro lo Sporting di Lisbona"

Debutto stagionale in Europa per la Mint Vero Volley Monza. La prima squadra maschile del Consorzio, reduce dalla trasferta in casa dell’Itas Trentino, imbattuta capolista di Superlega, esordirà stasera alle ore 19.30 in Challenge Cup, in casa dello Sporting di Lisbona. Beretta e compagni, nel 2019, persero la finale della terza competizione europea contro i russi del Belgorod, ma lungo il loro cammino eliminarono proprio i portoghesi. Un successo oggi varrebbe già mezza qualificazione.

A.G.