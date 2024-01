Millenium Brescia, calendario complicato. Per la Pool Promozione serve la rimonta su Como

Alla Millenium, che ripartirà domenica 7 gennaio dallo scontro diretto a Messina, mancano ancora tre sole partite per concludere la regular season della A2 femminile di volley. Gli ultimi risultati negativi hanno fatto scivolare la formazione giallonera al sesto posto, a due lunghezze dall’Albese Como che, in questo momento, si godrebbe l’ultima poltrona che vale l’accesso alla Pool Promozione. Il calendario non favorisce le Leonesse. Basti pensare che la compagine bresciana, dopo la prima sfida dell’anno in Sicilia, dovrà rendere visita a Bologna per chiudere poi al PalaGeorge con Talmassons. Se si considera che l’Albese dovrà affrontare due grandi come la stessa Talmassons e Perugia, ma il prossimo 14 gennaio potrà misurarsi con AltaFratte, è facile concludere che la Millenium deve dare il massimo per raccogliere bottino pieno e sperare che le lariane rimangano quasi a bocca asciutta.L.M.