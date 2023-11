Milano non si fida di Pinerolo. Busto a Firenze: ultima di Velasco?

Appuntamento casalingo da non sottovalutare per l’Allianz Vero Volley Milano, impegnata oggi alle 17 tra le mura amiche con la rivelazione Wash4green Pinerolo. Le piemontesi, al loro secondo anno nella massima serie, sono partite molto bene, tanto che in classifica si trovano al quinto posto, dietro solo alle big. Lo sa bene coach Marco Gaspari che, soddisfatto della vittoriosa trasferta di Champions League con il Mulhouse, ha invitato alla vigilia Paola Egonu e compagne a concentrarsi: "Dobbiamo fare molta attenzione, perché loro verranno a Milano con l’idea di strappare qualche punto se non la vittoria. Da parte nostra dovremo ripartire da quello che è il nostro obiettivo, a parte chiaramente il risultato, ovvero crescere perché, viaggiando tanto e allenandoci in maniera relativa, dobbiamo fare uno step anche durante le partite. Gara difficile, ma dobbiamo entrare in campo con l’idea di fare il nostro gioco e farlo meglio della volta precedente".

Sempre alle 17 e sempre per l’ottava giornata di serie A1, la Uyba Volley Busto Arsizio farà visita al Bisonte Firenze. Dopo un avvio complesso di stagione, le ragazze di Julio Velasco (che martedì sarà presentato come nuovo ct della Nazionale) hanno ingranato e la terza vittoria di fila potrebbe valere un posto in zona playoff.

A completare il quadro, nel posticipo delle 19:30 in diretta su Sky, sfida quasi impossibile per la Volley Bergamo 1991, che al Pala Facchetti di Treviglio ospiterà le campionesse d’Italia nonché primatiste in classica ancora imbattute della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Coach Daniele Santarelli, reduce dalla trasferta di Stoccarda in Champions League, potrebbe far riposare qualche titolare. Bozana Butigan, ex di turno, spera nell’impresa: "Dobbiamo regalare ai nostri tremila tifosi una partita coraggiosa. Sappiamo chi abbiamo di fronte, ma dobbiamo dare tutto e sfruttare ogni occasione".

Andrea Gussoni