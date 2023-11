L’evento. Stradivari per Vialli il 25 novembre

Due violini Stradivari nel ricordo di Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio dopo una lunga malattia. Proprio a lui è dedicato l’evento “Stradivari per Viallì“ un doppio concerto delll’Accademia Concertante d’archi di Milano, che si terrà nel capolouogo lombardo, il 14 novembre alla Società del Giardino, e il 25 novembre a Cremona, città natale del campione, all’auditorium Arvedi del Museo del Violino. L’evento è stato presentato a Palazzo Lombardia. Protagonisti dei due concerti sono due violini Stradivari che in occasione del concerto di Cremona suoneranno insieme per la prima volta. L’Antonio Stradivari del 1727, detto Vesuvius, sarà suonato dal maestro Lorenzo Meraviglia il 25 novembre a Cremona. Lo stesso Meraviglia a Milano avrà tra le sue mani l’Omobono Stradivari del 1730.