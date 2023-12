Le altre lombarde. Il Como va a Bolzano. Lecco e Brescia in casa

Il Como per rimanere nelle posizioni nobili della classifica, Brescia e Lecco per uscire dalla zona calde. Domani alle ore 16.15 le altre tre squadre lombarde scendono in campo per ritrovare i tre punti dopo i pareggi di martedì.

Il Como, reduce dalla frenata nel derby del Lario, va in scena a Bolzano per un’ostica trasferta contro il Sudtirol. Impegno casalingo invece per il Lecco che ospita il Bari. Sfida particolare per il patron lecchese Paolo di Nunno, che nei giorni scorsi ha dichiarato di aver provato ad acquistare i pugliesi nel 2018. Gara interna anche per il Brescia che affronta una ritrovata Sampdoria . Le rondinelle di mister Maran cercano la prima vittoria da quando il tecnico trentino è tornato in panchina. A.S.