L’AN Pallanuoto rialza la testa e conquista Bucarest

Dopo l’acuto in campionato, l’An Brescia riemerge anche in Champions League riscattando la sconfitta interna contro Novi Beograd nel turno precedente. Tre punti in trasferta contro la Steaua Bucarest, superata nettamente per 17 a 8.

Di Gitto e Del Basso le prime reti, poi la Steaua recupera, ma a 9 secondi dalla prima pausa capitan Alesiani riagguanta il pareggio. Alla ripresa i leoni allungano con quattro gol in rapida sequenza.

Anche il terzo quarto è di marca bresciana. I leoni di Sandro Bovo insaccano altre cinque reti (Del Basso, Lazic, Dolce, ancora Del Basso e Faraglia). E gli

ultimi otto minuti sono di gestione. A.L.M