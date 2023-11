L’AN Brescia si gode la vittoria a Camogli. E pensa a Posillipo

L’AN Brescia che si prepara ad una settimana di pieno lavoro in vista dello sprint nella 2ª metà di novembre. Prossimo appuntamento il 18 con Posillipo, nella mente il bel successo per 11-22 di sabato nelle acque del Camogli. AN che così ha superato Trieste piazzandosi sul gradino più basso del podio sotto a Savona e Recco che continuano a volare sopra i leoni. Questo il commento del bomber Mario Del Basso: "Nonostante l’avversario non fosse dei migliori era importante iniziare subito aggressivi per mettere la partita sui binari giusti e così abbiamo fatto, sebbene abbiamo subito qualche gol di troppo. È stato un test per prepararci alla partita di sabato contro Posillipo e poi in vista della settimana dopo con gli impegni in trasferta contro il Novi e Recco". Soddisfatto il tecnico Sandro Bovo: "Abbiamo fatto bene davanti tutta la partita". A.L.M.