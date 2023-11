L’Allianz Vero Volley alla prova Chieri. Gaspari: "Sfida dura"

Partita casalinga, anche se all’Opiquad Arena di Monza, per l’Allianz Vero Volley Mialno, in Brianza per la seconda volta in stagione, la prima in serie A1. La squadra femminile del Consorzio se la vedrà alle ore 19 con la Reale Mutua Fenera Chieri nel recupero della quarta giornata. Le piemontesi nelle scorse stagioni se la sono spesso giocata alla pari e puntano a sfruttare la stanchezza di una rivale che è nel pieno di un tour de force con partite ogni tre giorni. Lo sa bene coach Marco Gaspari, che dovrà valutare bene la condizione delle sue titolarissime, anche se in panchina le alternative certo non mancano: "Stasera affrontiamo Chieri, che ha dimostrato grande capacità di crescita, sia come struttura societaria sia come team. Penso sia stata la vera rivelazione del campionato negli ultimi anni, crescendo passo dopo passo fino a centrare la Coppa CEV". "In questa stagione hanno cambiato tantissimo, quasi tutto, però grazie a un grandissimo roster, stanno dando continuità al gioco. Le piemontesi hanno molta qualità e vengono per giocarsi la partita". Milano, arrivata nel weekend con Pinerolo alla sesta vittoria in sette giornate, tornerà poi in campo domenica al Pala Tiziano contro Roma.

Andrea Gussoni