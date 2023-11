La Pergolettese esce a testa bassa dal campo del pericolante Novara

Brutta sconfitta esterna della Pergolettese che ieri pomeriggio è stata superata di misura allo stadio Piola dal pericolante Novara in un incontro combattuto fino all’ultimo secondo di gioco. La squadra di mister Matteo Abbate ha disputato un buon 1° tempo creando diverse occasioni pericolose, poi nella ripresa Soncin e compagni hanno avuto una flessione e hanno subito la cattiveria agonistica della squadra piemontese che prima ha pareggiato e poi sorpassato i gialloblù grazie a due calci di rigore. Terza battuta d’arresto consecutiva e la quinta nelle ultime sei partite, un trend che comincia a preoccupare la dirigenza cremasca che da questa gara a Novara si aspettava ben altro risultato. Alla luce di questo altro scivolone non sono da escludere decisioni importanti con la panchina di Abbate in pericolo. La Pergo tornerà in campo lunedì prossimo 27 novembre nel posticipo della 15ª giornata di andata per affrontare allo stadio Voltini la corazzata Padova, un match difficilissimo dove saranno obbligatori i tre punti per non precipitare nei bassifondi di questo girone A di Lega Pro che ogni giornata si sta rivelando incerto e combattuto. I ragazzi del dg Cesare Fogliazza hanno tutto per risollevarsi e scalare posizioni di classifica a patto di ritrovare solidità difensiva e cinismo sotto porta, ingredienti che hanno permesso alla Pergolettese di iniziare alla grande la stagione. La cronaca della partita: al 13’ di gioco insidiosa la Pergo con una conclusione di Guiu Villanova,la palla sfiora la traversa.

Al 17’ gialloblu in vantaggio, punizione dalla destra di Artioli palla a Mazzarani che lascia partire un tiro a giro che il portiere locale respinge e non trattiene, ne approfitta Figoli che di testa deposita in rete. Al 40’ bel tiro dal limite di Donadio, ma Soncin è attento e non si lascia sorprendere. Al 10’ della ripresa arriva il pareggio del Novara grazie a un rigore trasformato da D’Orazio assegnato dal direttore di gara per un fallo di Arini su Donadio. Al 34’ occasione clamorosa per il Novara, ma Rossetti solo davanti a Soncin sciupa clamorosamente. Al 49’ arriva la rete del sorpasso della squadra di mister Gattuso ancora grazie a un penalty stavolta trasformato da Rossetti decretato dal signor Mazzoni per un’uscita fallosa di Soncin. Arriva quindi il triplice fischio finale che sancisce la vittoria del Novara con la Pergolettese che esce dal rettangolo di gioco a testa bassa.

Raffaele Sisti