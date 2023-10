La matricola in difficoltà. La Feralpi si sveglia tardi. Con lo Spezia perde 1-2. Per Vecchi c’è da lavorare

SALÒ (Brescia)

Non basta alla FeralpiSalò un finale giocato con generosità in avanti per acciuffare in extremis un risultato positivo con lo Spezia. I liguri sono costretti a soffrire nel quarto d’ora conclusivo, ma riescono comunque a condurre in porto un successo prezioso (1-2). Nella ripresa la squadra di Vecchi si spinge in avanti, ma non riesce ad andare al di là del gol di La Mantia al 39’, che non basta per raggiungere il pareggio. I primi spunti della gara sono dei bianconeri, che al quarto d’ora si vedono assegnare un rigore (dopo un consulto tra l’arbitro e il Var) per un tocco di braccio di Fiordilino. Sul dischetto si porta Salvatore Esposito che firma il vantaggio che carica lo Spezia. I gardesani devono attendere il 36’ per rendersi pericolosi, ma il tiro-cross di Letizia non viene raccolto da nessun compagno. Dopo un gol annullato ad Amian al 38’ per fuorigioco, la formazione di Alvini raddoppia in pieno recupero con Antonucci.

Nella ripresa la compagine di Vecchi cerca di riaprire la gara, ma non riesce a superare l’attenta difesa ligure e deve attendere il 39’ per assistere al gol di La Mantia che rende incandescenti i minuti finali.

Luca Marinoni