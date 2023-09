La domenica alle 15 San Siro è a “riposo“

Le partite di domenica a San Siro? Un lontano ricordo per l’Inter. Da due anni e mezzo così impone il calendario. E almeno fino a gennaio, i nerazzurri in casa nel giorno di festa giocheranno solo sotto i riflettori. Ormai da tempo, per esigenze commerciali delle tv e per l’incastro con il calendario della Champions le big del campionato non giocano quasi mai al pomeriggio. L’Inter più di tutte, ma pure il Milan, almeno fino a al prossimo 30 dicembre, non giocherà a San Siro la domenica alle 15.