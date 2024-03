La corsa scudetto promette scintille. Milano contro Asiago, duello tra big

Tutto come da pronostico: saranno Milano Quanta e Asiago Vipers a sfidarsi nella finale di Serie A. L’atteso scontro per lo scudetto si giocherà al meglio delle cinque gare e inizierà con la gara-1 del 3 aprile, ore 20.30, al Quanta Village. In semifinale i meneghini hanno superato facilmente Verona, chiudendo la serie sul tre a zero grazie anche all’ultima larga vittoria casalinga per 5-1 (gol iniziale di Banchero seguito poi dalle doppiette di Ferrari e Bernad). E lo stesso hanno fatto i rivali veneti nel derby contro Cittadella, dimostrando però un leggero calo di forma nelle ultime due partite che hanno visto i Vipers rischiare la sconfitta a più riprese.

Quella che inizierà mercoledì sarà la migliore finale possibile per quanto visto in questi mesi. Milano e Asiago hanno dominato il campionato fin dalla prima giornata sconfiggendosi solamente tra di loro, si sono contesi all’atto decisivo anche gli altri due trofei nazionali e hanno dimostrato un livello decisamente superiore rispetto al resto della concorrenza. Non è semplice ipotizzare chi si aggiudicherà il tricolore anche se i lombardi, che hanno chiuso il Master Round al primo posto, avranno il vantaggio del fattore campo con tre gare casalinghe a disposizione.

Un elemento da non sottovalutare considerando che i meneghini da settembre ad oggi hanno sempre vinto tra le mura amiche. Guardando i sei precedenti stagionali si nota un grande equilibrio. Per Milano quattro successi: uno in finale di Supercoppa Italiana e tre in Serie A tra Regular Season (con tanto di vittoria esterna nel temibile palazzetto veneto di Via Cinque) e Master Round. Due invece i sigilli per Asiago tra Finale di Coppa Italia e gara di andata del Master Round. La finale stabilirà anche chi sarà capocannoniere del campionato. Al momento il "milanese" Bellini è in testa con 29 reti, tallonato dal "veneto" Dal Sasso fermo a 26. Più staccati ma ancora in corsa, con 24 gol a testa, Ferrari e Lettera entrambi in forza tra le file di Milano.

Proprio Andrea Bellini ha parlato dopo la vittoria in semifinale: "Verona a dispetto del punteggio finale ci ha messo in gran difficoltà, ma sappiamo quanto i playoff siano duri. Sono contento per come abbiamo giocato ma ora penso solo alla finale. C’è ancora tanto da migliorare per cercare di vincere con Asiago". Dando un’occhiata ai numeri del palmares il Quanta andrà a caccia dell’undicesimo titolo in Serie A. I rossoblù sono alla loro dodicesima finale consecutiva: finora 9 vittorie tra cui lo Scudetto della "stella" nel 2022 e 2 ko (l’ultimo l’anno scorso con Vicenza). I Vipers invece, a secco da ben quattordici anni, cercheranno l’ottavo alloro della loro storia. La sfida per il tricolore verrà trasmessa interamente da MS Channel sul canale 814 di Sky e in forma gratuita via streaming online.