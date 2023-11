Juve-Inter, conto alla rovescia. Riscatto Vlahovic, certezza Lautaro. Il derby d’Italia passa dai bomber

La vera settimana di avvicinamento a Juventus-Inter comincia oggi. Con i nazionali che inizieranno a tornare nei ranghi dopo gli impegni nelle qualificazioni europee, aspettando i sudamericani che già si disputano l’accesso al Mondiale e con i due tecnici, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, che cominciano a pensare alle probabili formazioni sperando di non dover attuare cambi in corsa dovuti a contrattempi ad oggi non del tutto dribblati, vedi l’infortunio di Bastoni in azzurro o il tentativo di recupero in extremis di Locatelli dopo essersi rotto una costola.

Tra i tanti giocatori assenti in questi giorni nei rispettivi centri sportivi ci sono i due attaccanti più importanti, Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, che vivono momenti opposti. La capolista può contare sul capocannoniere del campionato, 12 reti più altre 2 in Champions League, capitano e leader dei vice-campioni d’Europa. Dalla parte opposta il serbo ha cominciato benissimo con quattro gol in altrettante apparizioni e una doppietta decisiva alla Lazio, poi si è inceppato e ha dovuto convivere con problemi alla schiena che lo hanno relegato per qualche gara in panchina. Quel che accomuna entrambi è la parentesi in nazionale di questo novembre: sono entrati a gara in corso, Vlahovic contro la Bulgaria e Lautaro contro l’Uruguay, senza trovare gloria e nel caso del “Toro“ perdendo in casa (stanotte torna in campo contro il Brasile). La Serbia, invece, ha centrato gli Europei grazie al pareggio ottenuto nei minuti finali della sfida e ha già lasciato liberi i suoi nazionali, ottima notizia per i bianconeri che hanno anche Kostic.

Sia Vlahovic che Lautaro non hanno nell’avversaria del prossimo weekend una vittima abituale. Hanno segnato una sola volta nel derby d’Italia in campionato, aggiungendo altre segnature in Supercoppa o Coppa Italia. Nel caso del bianconero l’unica firma in A è arrivata con una maglia differente, quella della Fiorentina e fece esplodere il Franchi: 1-1 in pieno recupero con un favoloso destro a giro a fulminare Handanovic. Lautaro segnò invece in una gara persa a San Siro 2-1, su rigore: non ha mai centrato il bersaglio su azione se non in Coppa Italia, tra l’altro in una semifinale persa anch’essa col medesimo punteggio. Un tabù da sfatare per aiutare i suoi, posto che se non ci saranno sorprese di sorta l’interista è certo di un posto da titolare. E Vlahovic non ancora.