Inter Women riabbraccia Bonfantini in prestito "Felice di essere tornata, voglio un trofeo"

Erano i tempi in cui Inter Women non era ancora affiliata al club maschile. Si chiamava Asd Inter Femminile e dava spazio in B a tante ragazzine di belle speranze oggi diventate in buona parte professioniste, in nerazzurro o altrove, qualcuna con esperienze in nazionale maggiore. Tra queste Agnese Bonfantini, talmente brava da finire in un video virale sul web per uno splendido gol di tacco al volo con l’Under 19 azzurra (anno 2018). La B non era la sua dimensione e per questo finì in prestito alla Roma, in attesa di far ritorno in un’Inter con maggiori ambizioni. Un rientro che non avverrà mai, la ragazza rimarrà in giallorosso e andrà poi alla Juventus, pur mantenendo solo in parte le attese. Mix di tecnica e fisico, capace di segnare altre reti spettacolari, nell’ultima stagione alla Sampdoria trascina le compagne alla salvezza: 7 gol in 11 gare. Le blucerchiate scompaiono dalla Divisione femminile (non iscritte) e ora Bonfantini vuole continuare a splendere dove ha mosso i primi passi, all’Inter, che l’ha riacquistata in prestito dalla Juve. "Sono felice di essere qui. Voglio ripagare la fiducia e vincere un torneo", le prime parole da ritrovata interista.M.T.