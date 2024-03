In casa dei gardesani. La FeralpiSalò crede nel playout. Ma servono i gol dei suoi attaccanti

SALÒ (Brescia)

A otto partite dal termine della regular season, la FeralpiSalò si trova staccata quattro punti dai playout e sette dalla salvezza. Una strada tutta in salita se si considera che a Pasquetta la formazione verdeblù riprenderà la sua rincorsa rendendo visita ad una Cremonese che, dopo essere scivolata la terzo posto, è obbligata a vincere. La squadra di mister Zaffaroni ha alle sue spalle il Lecco, ma deve fare i conti con contendenti abituate a lottare per sfuggire la retrocessione come Ascoli e Ternana, senza dimenticare "l’incognita Spezia", una rivale attrezzata per un torneo di vertice e che, invece, non riesce a risollevarsi dalle sabbia mobili del fondo classifica.

Sono soprattutto queste le compagini sulle quali la matricola gardesana può orientare il suo inseguimento, senza dimenticare, però, Bari e Cosenza, che al momento sarebbero salve, ma stanno accusando una brusca frenata. La FeralpiSalò, in questo momento della verità, più che guardare a quello che succede in casa delle altre pericolanti deve però pensare al suo cammino e, in particolare, a dare vigore ad un attacco che sta segnando con il contagocce. Un elemento che sta frenando le speranze della matricola verdeblù e che, invece, deve trovare le risorse per offrire nuovo slancio alla voglia di continuare a lottare dei gardesani.

L.M.