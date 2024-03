In azzurro nello stage dell’Under 17. Camarda tra i rossoneri per l’Italia

La corsa europea della Nazionale Under 17 sta entrando nel vivo e da oggi, fino al 16 marzo, si terrà uno stage di preparazione per la fase Elite della competizione presso il Novarello Villaggio Azzurro. Particolarmente cospicua la presenza di giocatori rossoneri, con il ct Massimiliano Favo che ha convocato tra i 28 calciatori ben 5 tesserati del Milan, tra cui, ovviamente, il classe 2008 Francesco Camarda, che il 10 marzo ha spento 16 candeline.

Oltre al talento prodigio fanno parte dei sotto età anche Campaniello, Longoni e Natali. In questi giorni di raduno verranno effettuate quattro sedute di allenamento coronate da un’amichevole (sabato alle ore 12) contro i pari età del Diavolo, al termine della quale verrà resa nota la lista definitiva dei 20 calciatori che, dal prossimo 20 marzo, andranno alla caccia della qualificazione in Finlandia.

Oltre ai padroni di casa, gli avversari dei baby Azzurri saranno Olanda e Belgio: a rimpinguare la compagine milanista ci sono anche il portiere Alessandro Longoni, i difensori Mattia Cappelletti e Federico Colombo, il centrocampista Emanuele Sala e l’attaccante Mattia Liberali, mentre sono due i convocati da casa Inter, ovvero Matteo Mantini e Mattia Mosconi. Sia l’attaccante neo sedicenne che Sala raggiungeranno il raduno mercoledì 13 marzo dopo la sfida di Youth League contro il Real Madrid. Tornando a Camarda, l’attesa per la sua firma sul primo contratto da professionista, con la durata massima di 3 anni perché ancora minorenne, è spasmodica: il club di via Aldo Rossi sta lavorando per trovare l’accordo con il campioncino e il suo entourage e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve, se non in estate per avere un anno in più di contratto e spostare la scadenza (a partire da luglio il Diavolo potrebbe proporre un contratto fino al 2027, mentre ad oggi un triennale scadrebbe nell’estate 2026).

Con una famiglia legatissima ai colori rossoneri e un giocatore che ha da sempre professato il suo amore per il Milan, tanto da assistere a una partita in Curva Sud insieme al padre, le voci di interessamento estere non sembrano poter interferire nella trattativa, anche se il Borussia Dortmund si è mostrato particolarmente focalizzato sul giovane bomber. Poco credibili, invece, i corteggiamenti provenienti da Oltremanica: in base ai regolamenti Fifa dopo la Brexit, infatti, Camarda non potrebbe giocare in Premier League in quanto sarebbe un minorenne extracomunitario.

Il.Ch.