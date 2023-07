Impresa paralimpica. Bendotti vince la sfida del Rosa Sale a 4.560 metri, scende con gli sci

Ce l’ha fatta. Davide Bendotti, 29 anni, azzurro di sci paralimpico, è riuscito a raggiungere il rifugio Capanna Margherita sul Monte Rosa a quota 4.560 metri, il più alto d’Europa e da lì, sciando per 40 minuti lungo il ghiacciaio, ha raggiunto il rifugio Città di Mantova. Si è conclusa così la sua sfida, una intensissima “due giorni” nella quale è stato assistito da un team di specialisti della montagna con in testa l’alpinista vigevanese Luca Colli che lo hanno seguito passo per passo. La sua sfida è stata sostenuta dall’associazione Aldo Pollini di Vigevano, che si occupa di sport e disabilità.

Bendotti, che nel 2011 ha perso la gamba sinistra a causa di un incidente in moto, ha raggiunto la punta Gnifetti dove si trova il rifugio accompagnato da Ioris Turrini, presidente della Società delle Guide Alpine di Gressoney (Aosta) con il supporto logistico della Scuola di Alpinismo Corpo Guide di Alagna Valsesia (Vercelli) e da Matteo Pollini, in rappresentanza dell’associazione Pollini. "È stata una esperienza eccezionale – commenta –. Per me era tutto nuovo, io le montagne le affronto in discesa con il mio sci e non in salita. In più ero preoccupato per i possibili effetti dello sforzo in quota. Invece tutto è andato per il meglio; sono arrivato alla meta senza fatica e la discesa sul ghiacciaio è stata una meraviglia".

"Davide ci ha sorpreso per le due doti fisiche – aggiunge Ioris Turrini –. Non ha incontrato alcuna difficoltà e la nostra fiducia è cresciuta metro dopo metro". Un parere condiviso dall’alpinista Luca Colli, da sempre vicino all’associazione Pollini, dal quale è partita l’idea. "Davide ha compiuto una vera e propria impresa – è la sua opinione – andando oltre ogni aspettativa in una “due giorni” salutata anche da condizioni perfette di neve e meteo. È andato così bene – si lascia scappare Colli – che stiamo valutando di alzare l’asticella e riprovarci l’anno prossimo puntando al Monte Bianco".

"Quello che abbiamo lanciato è un messaggio di enorme valore – conclude Bendotti – ma ci tengo a sottolineare che è stato ottenuto da un atleta paralimpico professionista. Io mi alleno tutti i giorni, sono preparato e sono stato assistito al meglio. La montagna va sempre affrontata con rispetto e preparazione".

Umberto Zanichelli