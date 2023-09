Il vero colpo di Viadana: ecco il rinnovo di Ruiz a Rugby: "Sono molto felice"

A una settimana dall’inizio del campionato, il Rugby Viadana annuncia un colpo di mercato che potrebbe fare la differenza: il rinnovo del contratto di Federico Ruiz, terza linea classe 1996. Nato a Bella Vista, Argentina, Ruiz ha iniziato la sua carriera nel club della sua città, il Regatas Bella Vista, prima di trasferirsi in Italia al Petrarca Padova nel 2021. Arrivato a Viadana nell’agosto del 2022, ha subito mostrato le sue qualità, segnando 3 mete nelle prime 4 giornate di Peroni Top10, certamente il momento più felice della scorsa stagione dei mantovani. Con i suoi 115 chilogrammi distribuiti su 190 cm, Ruiz è un giocatore molto fisico e sarà un elemento chiave per la squadra. "Sono felice di tornare a Viadana e non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione," ha commentato Ruiz. Anche il Coach Pavan è entusiasta del rinnovo: "È un giocatore che la scorsa stagione ha giocato tanti minuti, con una fisicità importante, aggressivo e molto tecnico. Sono felice di averlo ancora con noi". Intanto, dopo la buona amichevole con il Valorugby, la squadra continua la preparazione in vista di un campionato "compresso", la nuova Elite a sette squadre, ma in grado di dare soddisfazioni dopo le "vacche magre" delle ultime stagioni. Alessandro Luigi Maggi