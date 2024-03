Il tour della racchetta. Via alla Padel Cup 2024. A Milano l’ultima tappa

di Mattia Todisco

Comincia la fase più importante per la Mediolanum Padel Cup 2024, torneo Open FITP con quindicimila euro di prize money. La manifestazione toccherà sei città per altrettante tappe: Venezia, Bari, Roma, Ancona, Palermo e Milano. In campo ci saranno i grandi interpreti del padel nazionale e internazionale, come Riccardo Sinicropi, giocatore della nazionale italiana protagonista agli Europei di Cracovia 2023 e numero 9 del ranking FITP. Il suo nome è tra quelli annunciati nel primo dei sei tornei Open lanciati da Medioalnum con American Exrpess, in coppia con l’italoargentino Nicolas Brusa, numero 219 FIP e 25esimo nella classifica FITP. I due sono stati avversari lo scorso settembre nella finale del FIP Rise Sassuolo: vinse Sinicropi, allora in coppia con Giulio Graziotti, contro la coppia formata dallo stesso Brusa e da Flavio Abbate.

La coppia formata per i prossimi tornei è attualmente al numero uno del tabellone per l’evento di Venezia in programma in questi giorni e che si chiuderà il 3 marzo al Venezia Padel Club di Mestre. Al numero due seguono Edoardo Sardella (22° FITP 331 ranking FIP) e l’italo-argentino Cristian Marcelo Calneggia (15° ranking FITP e 389 FIP), uno dei giocatori simbolo del circuito mondiale, campione nazionale in Argentina per tre anni di fila arrivato fino al numero 17 del mondo. Numero 3 del tabellone gli spagnoli Manuel Rocafort Lores (151 FIP e 35 FITP) e un altro italo-argentino, Julian Americo Di Bene (252 FIP e 28 FITP). Presente ovviamente anche il tabellone femminile con le teste di serie numero 1 l’atleta bresciana Martina Parmigiani ed Erika Zanchetta, rispettivamente ottava e ventiduesima nel ranking femminile FITP e top 150 della classifica mondiale.

Le date degli altri cinque tornei sul territorio nazionale non sono ancora state ufficializzate, ma c’è un primo riferimento temporale. La prossima tappa sarà quella di Bari il prossimo luglio, mentre a settembre ci si trasferirà ad Ancona e a ottobre si giocherà ad Ancona. Infine Milano, il prossimo novembre. Alla Mediolanum Padel Cup partecipano anche le Football Legend, ex calciatori di Serie A che nel corso degli anni si sono appassionati alla disciplina contribuendo al boom in Italia. Domenica, per esempio, saranno a Venezia nomi come Dida, Christian Panucci, Gigi Di Biagio, Dario Marcolin protagonisti nel mini torneo “Vip ProAm Exhibition”.