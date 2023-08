Il ruggito di Tortu. "Ho corso il mio miglior 200 Al Mondiale mi vedrete al top»

Nella terra di Pietro Mennea, Filippo Tortu, colui il quale è stato il primo a superare il suo record di 10.01 sui 100 (con 9.99), si prende il titolo sui 200 e il premio intitolato proprio alla memoria del campione pugliese. A Molfetta, in occasione dei Campionati Assoluti di atletica, lo sprinter lombardo anche se ancora un po’ acciaccato, dà buoni segnali in vista dell’imminente Mondiale di Budapest (19 – 27 agosto) Tortu, che ha corso con una sublussazione alla spalla rimediata a Grossetto con la staffetta 4x100, ha tagliato il traguardo davanti a tutti con il crono di 20.14.

Un tempo di tutto rispetto, a pochi centesimi da quello di 20.10, fatto al mondiale di Eugene 2022. È, inoltre, la terza prestazione in carriera, inferiore soltanto a quello sprint di Hayward Field e al 20.11 siglato al meeting di Nairobi 2022. "Sono riuscito a trovare una gara che sentivo di aver dentro – ha spiegato - ma che per vari motivi e problemi tecnici non riuscivo a tirare fuori. È stata davvero una finale di alto livello, anche grazie alla concorrenza, per questo ringrazio tutti i miei avversari".

All’arrivo, sopraffatto dalle emozioni ha esultato come non mai, strappandosi anche la maglia e guadagnando un cartellino giallo, salvo poi pentirsi della sua stessa esuberanza. Alla Rai ha infatti precisato: "Neanche all’oratorio prendevo i cartellini gialli quando giocavo a calcio. È stato un qualcosa non da me, non ho mai esultato così: non mi sono riconosciuto, chiedo anche un po’ scusa. La settimana è stata complicata. Ho corso il miglior 200 della mia vita e in Coppa Europa avevo fatto il peggiore, il vero Tortu lo vedremo ai Mondiali. Ho puntato su quella gara, sto arrivando pian piano in forma, l’obiettivo è correre sotto i 20 secondi".

Alle sue spalle un altro lombardo, il ritrovato Fausto Desalu, reduce da tanti problemi fisici. L’atleta delle Fiamme Gialle si piazza alle spalle del compagno di nazionale con il tempo di 20.52. Desulu, da tempo specialista della distanza, sui Instagram, ha espresso tutta la sua contentezza. "Un mese fa – ha scritto – ero in una stanza fisioterapica a fare cyclette. Non è stato facile ma la mia determinazione ha superato anche questo. Voglio solo dire che sono orgoglioso di me e che si riparte da qui". Terzo posto per il il campione europeo U23 della 4x100 Marco Ricci (Nissolino Sport, 20.69).