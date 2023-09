Il Lombardia Under 23: tanti big in pista nel Ciclismo La 95esima edizione de "Il Lombardia Under 23" si svolgerà domani, primo ottobre, con 30 squadre, 18 straniere e 12 italiane, che si sfideranno su 170 km tra ascese al Ghisallo, Villa Vergano-Colle Brianza e Marconaga di Ello. Partenza ufficiale alle 11.55 da via Papa Paolo IV, 5 a Oggiono.