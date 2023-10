Il CdV cerca conferme. La Vogherese il riscatto a Varese: ecco le 3 lombarde

Una cerca di restare sul trono del girone, l’altra di confermarsi nel salotto buono, la terza un riscatto dall’ultima sconfitta. In campo oggi, domenica 15 ottobre alle 15, le tre lombarde del girone A, Alcione, Città di Varese e Vogherese che hanno tutte una missione precisa da adempiere. Reduce da ben tre vittorie di fila con Alba, Ligorna e Pont Donnaz, l’Alcione cercherà di tenersi stretto il primato che detiene con 16 punti recandosi sul terreno della Sanremese.

Ancora imbattuto in casa dopo le vittorie con Alcione e Vado e forte di 12 punti in classifica che gli valgono il quinto posto, il Città di Varese ospita al "Franco Ossola" i sorprendenti liguri dell’Albenga. La matricola savonese ha lo stesso numero di punti dei biancorossi, viene da quattro turni utili di fila nei quali, oltretutto, non ha subito alcuna rete e si candida come avversaria temibile.

Dopo lo stop interno con il Chisola, la Vogherese cerca di ridare ossigeno alla sua graduatoria fatta di dieci punti e del nono posto recandosi al Fausto Coppi per affrontare il Derthona terzo in classifica con 13 punti. I piemontesi risultano l’unica compagine ancora imbattuta dall’inizio del campionato.

Cristiano Comelli