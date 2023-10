Il caso Supercoppa e Coppa Italia a Milano: Cambiano le date di gennaio

La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, inizialmente fissata a inizio gennaio e ora in programma dal 21 al 25 gennaio, è diventata motivo di scontro all’interno della Lega Serie A. Le partecipanti designate sono il Napoli campione d’Italia, la Lazio seconda nell’ultimo campionato e le finaliste dell’ultima Coppa Italia, Inter e Fiorentina. O almeno dovrebbero, perché nelle ore passate sono circolati rumors sulla volontà dei viola e dei partenopei di rinunciare. I toscani hanno smentito: saranno a Gedda. Il Napoli, invece, potrebbe davvero dire no alla manifestazione. Una mossa a rischio, che favorirebbe l’ingresso del Milan nel quartetto delle contendenti e potrebbe costare una penalizzazione alla società di De Laurentiis in campionato. Un problema che va risolto anche in previsione del futuro. L’accordo con l’Arabia Saudita, particolarmente munifico per la Lega, vale anche per le edizioni 2025, 2028 e 2029. Ha un montepremi complessivo di 23 milioni di euro da dividere tra le quattro presenti con un gruzzolo maggiore a disposizione di chi alza il trofeo. Per quanto riguarda la Coppa Italia, gli ottavi si disputeranno tra il 6 dicembre, il 20 dicembre e il 3 gennaio (invece del 10 e del 17 gennaio), mentre i quarti sono previsti mercoledì 10 gennaio (anziché il 31).

Mattia Todisco