IhL e Ihl Division I. Le quattro lombarde chiudono questa sera la prima fase stagionale

Si chiude oggi la fase 1 della Regular Season dei campionati di hockey su ghiaccio. Nell’IhL alle 18.30 Varese (nella foto) ospita un Feltreghiaccio che arriva da 5 successi nelle ultime 6 sfide. I Mastini invece stanno vivendo un periodo di flessione (3 ko nelle ultime 4 gare), che li ha fatti scivolare al quarto posto in classifica. I gialloneri sono già da tempo qualificati al Master Round, ma una vittoria odierna permetterebbe loro di cominciare la seconda fase stagionale con un distacco minimo dalle prime della lista.

Sempre in IhL, alle 18.30, Como attende il fanalino di coda Dobbiaco. I lariani a gennaio ripartiranno dal Qualification Round per provare a raggiungere i play-off scudetto: in quest’ottica un successo odierno sarebbe davvero importante per la squadra di Mister Da Rin.

Nell’IhL Division I, invece, Chiavenna alle 20.30 chiude l’anno in casa del Gherdenia. I verdeblù sono reduci dal ko con la capolista Ares Sport e sembano essersi stabilizzati come quarta forza del campionato. Infine ultimo impegno casalingo del 2023, alle 18.40, per i Milano Devils. Finora i rossoneri hanno collezionato 13 sconfitte su 13 gare: ma contro il Pinè difficilmente verrà abbattuto il tabù vittoria. Da gennaio le otto squadre della lega disputeranno la seconda fase, divise in due gironi da quattro.Alessandro Stella