Ibrahimovic-Cardinale, prove d’intesa. Ma il futuro di Zlatan è ancora tutto da scrivere

Due giorni a braccetto col Milan, come ai bei tempi. Settimana amarcord per Zlatan Ibrahimovic che lunedì è stato in visita a Milanello per incoraggiare gli ex compagni prima della sfida col Newcastle e poi si è fermato a lungo a parlare con Stefano Pioli e la coppia Furlani-Moncada. Martedì invece lo svedese era a San Siro per il debutto stagionale in Champions ma in mattinata aveva incontrato Gerry Cardinale all’Hotel Portrait di Corso Venezia. Logico pensare si sia parlato anche di un possibile futuro nel club di Ibra anche se la chiacchierata è stata solo esplorativa: Cardinale apprezza tanto il carisma e la leadership di Zlatan che a livello di immagine darebbe tantissimo al Milan e probabilmente anche a Ibra piacerebbe avere un ruolo nella società che più ha amato.