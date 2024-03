Iª Divisione. Frogs contro Rhinos. Al Vigorelli il derby che ha fatto la storia

Il derby é sempre il derby. Stasera, dalle 21, al Velodromo Vigorelli si affrontano i Frogs Legnano opposti ai Rhinos Milano nella quarta giornata del campionato di I Divisione. Una partita dal sapore di derby (Lombardo) fra due team che hanno fatto la storia del football americano in Italia e che hanno entrambi eletto l’iconico impianto sportivo milanese come Home Field per il Campionato IFL. Sfida importantissima anche ai fini della posizione in classifica, in cui i nero argento si posizionano ad oggi con una partita vinta e una persa: "Affrontiamo questa partita consapevoli della qualità degli avversari, ma con grande determinazione di fare bene e continuare a costruire su quanto abbiamo messo in campo a Torino" commenta Ettore Guarneri, presidente Frogs Legnano.

Partita che sarà anche arricchita da un vero Half Time Show come nella tradizione americana, con l’esibizione della crew hip hop Obla Squad durante l’intervallo. Il buon lavoro espresso nelle ultime uscite stagionale da entrambe le squadre, unito al valore sin qui indiscusso degli "import" fanno presagire un gran bello spettacolo al Vigorelli: "È un partita molto attesa e la tutta la famiglia Frogs è concentrata per affrontare al meglio l’impegno" conclude Ettore Guarneri.

Lorenzo Pardini