I baby di Chivu fermati a Milano dai lusitani: Inter Primavera ko

Occasione persa per l’Inter Primavera di Christian Chivu che si ferma sul pareggio per 1-1 contro i pari età del Benfica e raggranella il secondo punto del girone di Youth League. La squadra del tecnico rumeno passa avanti nel primo tempo con Berenbruch che approfitta di un disimpegno errato di Diogo Proste per rubare palla e involarsi verso il portiere, superato con un rasoterra. Gli ospiti reagiscono, arrivano occasioni da ambo le parti, tra cui una traversa colpita da Kamaté. Calligarsi para tutto ma non la conclusione di Joao Rego che, complice una deviazione, finisce alle spalle dell’estremo difensore di casa. Nel finale cartellino rosso per Cocchi e nerazzurri in inferiorità numerica. Uno a uno al triplice fischio, l’Inter sale così a due punti assieme al Benfica, mentre in testa balza il Salisburgo con quattro grazie al successo sulla Real Sociedad, sconfitta 5-2 in Austria e ultima in classifica con un solo punto. Nel prossimo turno in programma il 24 ottobre l’Inter ospiterà in casa proprio la capolista mentre il Benfica ospiterà gli spagnoli in Portogallo.

M.T.