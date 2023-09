GRIGIOROSSI IN TRASFERTA. Stroppa cerca punti a Cosenza: "Ci sono delle difficoltà ma presto saremo squadra»

Saranno Cosenza e Cremonese, in contemporanea con Lecco-FeralpiSalò, a dare il via al turno infrasettimanale di campionato in Serie B oggi alle 18.15. Seconda gara per Giovanni Stroppa da allenatore dei grigiorossi dopo il pareggio in casa contro l’Ascoli subìto a pochi minuti dalla fine. "Facciamo tesoro degli errori che probabilmente abbiamo commesso e delle tante cose fatte bene – dice il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Calabria -. C’è un’altra partita da affrontare, difficilissima. Dobbiamo migliorare per far sì che ci sia più continuità. Ho rivisto la gara contro l’Ascoli e abbiamo giocato meglio di quella che è stata la mia impressione. L’inferiorità numerica ci ha condizionato, ma in undici contro undici eravamo in dominio del campo". Per la sfida odierna fuori Bianchetti per una contusione muscolare e Quagliata per squalifica. A sinistra potrebbe giocare il classe 2003 Rocchetti. "Cambierà qualcosa ma non il nostro modo di interpretare la partita – risponde Stroppa – Sono consapevole di dove sono arrivato e della responsabilità che posso avere, ci saranno e ci sono delle difficoltà ma so che arriveremo a fare le prestazioni e ad essere squadra. Ci sono tutte le potenzialità per farlo. Con 4-5 vittorie potremmo alleggerire la situazione, altrimenti testa bassa e lavorare". MT