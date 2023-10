Gardesani in allarme: FeralpiSalò a Salò (Brescia) per riscattarsi

SALÒ (Brescia)

"Per la FeralpiSalò questa è una gara importante per tanti motivi. Per essere stata la prima società bresciana, al di là del Brescia, ad essere riuscita ad andare in B e quindi per noi è un motivo di soddisfazione per avere lavorato bene negli anni precedenti". Nonostante la delicatezza del derby con il Brescia, l’allenatore gardesano Stefano Vecchi analizza la situazione con la consueta serenità: "Loro vogliono continuare un percorso sicuramente importante. Noi, purtroppo, veniamo dal brutto primo tempo con lo Spezia, che ha interrotto prestazioni positive che dobbiamo riprendere. Ne abbiamo bisogno per la classifica e per tanti motivi". In vista del match del Rigamonti il tecnico verdeblù dovrà fare i conti, oltre che col perdurare dell’assenza degli infortunati Ferrarini, Camporese, Verzelletti, Voltan e Da Cruz, anche con la mancanza al centro della difesa di Ceppitelli, fermo per un turno di squalifica: "Abbiamo capito che per essere competitivi dobbiamo rimanere in campo sempre tutti al 100%, sia dal punto di vista fisico che mentale. Non appena qualcuno ha un calo, in questa categoria non ti perdonano. Noi vogliamo riscattarci dopo l’ultima prestazione e abbiamo bisogno di fare punti".

FeralpiSalò (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati, Bacchetti, Martella; Kourfalidis (CarraroZennaro), Fiordilino, Balestrero; Parigini (Di MolfettaCompagnon), La Mantia, Felici.

Luca Marinoni