Foto da collezione a fini benefici a Como: sostieni la ricerca contro leucemia

Una collezione straordinaria di scatti fotografici della squadra e dei singoli giocatori, destinati ad essere tra le più belle opere d’arte del panorama calcistico. Scattate dalla rinomata fotografa Lucia Giacani, queste opere d’arte di ispirazione “rinascimentale” diventeranno dei pezzi unici da collezione, in formato digitale e fisico, che porteranno uno scorcio di Como a un pubblico globale. Tutti i proventi della vendita di questi scatti sono destinati al sostegno della Fondazione Tettamanti presso l’ospedale San Gerardo, un istituto di ricerca di fama mondiale per la lotta alle leucemie vicino a Como. Questo istituto, grazie alle tecnologie all’avanguardia nella ricerca, porta speranze di guarigione a innumerevoli vite. E il progetto vuole celebrare e coinvolgere la comunità. Più alta sarà la partecipazione, maggiori saranno le esperienze correlate disponibili per i tifosi, come per esempio le maglie indossate ed autografate dai calciatori del Como.

Como 1907 è orgogliosa di portare sul proprio Away Kit il logo della ONLUS “Quelli che... con Luca”, il ricavato dalla vendita di quest’ultimo è devoluto all’associazione fondata da Andrea Ciccioni dopo la perdita del figlio Luca, a causa della leucemia, nel 2011. Per partecipare a questa straordinaria iniziativa, visitare il sito dedicato https:comofootball.comcollectibles