Football Americano: Seamen Battuti dai Munich Ravens, Ultima Posizione e Manca una Sola Gara

Ancora una sconfitta per i Seamen Milano nella 13esima giornata di European League of Football. Contro i Munich Ravens, tra le mura amiche del Vigorelli, i milanesi hanno perso 50-29. "Ennesima occasione persa – commenta il presidente Paolo Mutti. Potevamo anche portare a casa il risultato, ma abbiamo perso troppe volte la palla in attacco. La difesa, invece, ha faticato molto a contenerli. Ma diciamo che il nostro attacco avrebbe potuto fare molto meglio". Archiviata la sconfitta contro Monaco, i Marinai guardano già avanti. Sabato (dalle 19) per l’ultima giornata dell’European League of Football i milanesi ospiteranno i Raiders Tirol

La sfida contro gli austriaci chiude una stagione in cui non mancano i rimpianti per le tante occasioni perdute o per qualche gara decisamente steccata, ma neppure molti aspetti positivi, a cominciare dall’ottimo livello tecnico espresso dai giovani per concludere con le statistiche generali della Lega che vedono diversi Blue Navy nella top ten delle rispettive specialità: "L’ultima partita della stagione la giocheremo di fronte ai nostri tifosi e per questo vogliamo chiudere in maniera positiva, con un successo", conclude Mutti.

CLASSIFICA di Central Conference: Stuttgart Surge 9-2; Raiders Tirol 7-4; Munich Ravens 6-5; Helvetic Guards 3-7, Barcelona Dragons 2-8 e Seamen Milano 2-9.

Lorenzo Pardini