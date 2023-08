FeralpiSalò-Sudtirol: Vecchi sfida il suo passato a Salò (Brescia)

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò è decisa a conquistare i suoi primi punti in Serie B sfidando quel Sudtirol cui la matricola gardesana si ispira. Lo scorso anno, infatti, gli altoatesini, al loro primo campionato cadetto, riuscirono a raggiungere i playoff. Un percorso al di là delle più rosee aspettative che, pur puntando innanzitutto alla salvezza, conta di poter seguire pure la compagine di Stefano Vecchi (nella foto) il quale, prima di giungere sulle sponde del Garda, ha allenato proprio a Bolzano. Quella di questa sera (fischio d’inizio alle 20.30) è una partita speciale per la compagine verdeblù, che “inaugurerà” per il torneo cadetto il Garilli di Piacenza e cercherà di dimostrare che i complimenti raccolti finora con Torino e Parma rappresentano le reali qualità di una formazione che intende farsi valere pure in B. Un gruppo che ha salutato definitivamente il bomber Guerra, passato alla Juventus Next Gen, e il difensore Di Gennari approdato alla Carrarese. Le operazioni non sono concluse ma la squadra è determinata a trasformare questa “prima” a Piacenza nel passo in avanti necessario per trasferire sul campo tutte le doti dei verdeblù..

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti (Pilati), Martella; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Compagnon (Felici), La Mantia, Di Molfetta. All: Vecchi.

Luca Marinoni