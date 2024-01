FeralpiSalò, servono punti ma è emergenza difesa. Zaffaroni: "Ripartiremo da dove abbiamo finito"

SALÒ (Brescia)

Marco Zaffaroni, tecnico della FeralpiSalò, analizza la sfida in programma oggi alle 14 in casa del Sudtirol a sua volta affamato di punti: "Dobbiamo fare la nostra partita con la voglia di fare risultato. Dopo la sosta le gare sono sempre un po’ particolari, ma per noi è importante ripartire come abbiamo finito. Abbiamo intrapreso un percorso giusto, ma con ancora tanti margini di miglioramento. In questo girone di ritorno sarà importante avere la capacità di riuscire a vivere la gara senza pensare alla classifica". In vista del match del Druso, la squadra gardesana che ha salutato Bacchetti e Camporese, deve fare i conti ancora una volta con numeri assai ridotti in difesa, mentre è tornato in gruppo dopo il serio infortunio patito in ritiro Voltan.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. All: Zaffaroni. L.M.