FeralpiSalò ha coraggio a Piacenza ma non basta

La prima gara al Garilli di Piacenza fa scontrare con il “duro pane” della B la FeralpiSalò, costretta ad arrendersi davanti a un Sudtirol concreto e convinto. La squadra di mister Vecchi (nella foto) tiene a lungo il possesso palla e tenta più volte la conclusione, ma non riesce a raccogliere i primi punti della stagione, trafitta dalla precisione delle folate offensive degli altoatesini. Il primo tempo si apre con gli ospiti che si rendono pericolosi per primi e colpiscono il palo al 9’ con Rauti. I gardesani cercano di rispondere, ma dal 23’ sono costretti a inseguire. Pizzignacco riesce a deviare un tentativo di Casiraghi sul palo, ma il primo ad arrivare sulla sfera è Odogwu, che in mezza girata sblocca il risultato. Un vantaggio che i biancorossi gestiscono con sicurezza, impedendo di rendersi veramente pericolosi ai padroni di casa (escluso un gol annullato per fallo a La Mantia al 57’). A 8’ dal termine, Merkaj, a lungo inseguito dai gardesani, stacca di testa per il raddoppio che lascia definitivamente a mani vuote la FeralpiSalò.

Luca Marinoni