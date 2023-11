Europei in francia. Bellandi beffata a sorpresa in finale. Argento amaro per la bresciana Alice Bellandi ha conquistato l'argento agli Europei di Montpellier, migliorando il bronzo dell'anno precedente. L'azzurra, nella categoria 78 kg., è rimasta al primo posto del ranking, ma si è arresa alla tedesca Boehm in finale.