Europei di judo in Francia. La bresciana Bellandi va a caccia dell’oro

ARTI MARZIALI

Alice Bellandi ha una ghiotta occasione. Oggi, fino a domenica 5 novembre, iniziano gli Europei di judo a Montpellier, in Francia, e la bresciana potrebbe lasciare il segno sul tatami. L’azzurra, in gara nella categoria 78 kg., è reduce dal trionfo nel Grand Slam di Abu Dhabi ed è anche la numero uno del ranking mondiale. Potrebbe quindi essere una delle favorite per la medaglia più preziosa, insieme all’israeliana Lanir e alla tedesca Wagner. Quest’anno, la Bellandi è salita sul terzo gradino del podio ai Mondiali di Doha, dove è stata sconfitta proprio dalla Lanir. La bresciana, subito dopo la gara, aveva spiegato come non fosse appagata e anzi il bronzo fosse un boccone amaro. La judoka ha ora l’opportunità di rifarsi e di migliorare il terzo posto degli Europei del 2022 in Bulgaria. Insieme alla lombarda ci saranno altri 16 azzurri pronti a salire sul tatami per far bene.

Il capoallenatore della squadra femminile, Francesco Bruyere, alla vigilia della manifestazione ha spiegato: "Arriviamo da un Grand Slam da record con 3 medaglie d’oro che ci ha impegnati fisicamente e mentalmente, abbiamo riposato qualche giorno e siamo pronti. Chiediamo alle ragazze un ulteriore impegno, ma sono comunque in un buon periodo di forma, motivate e agguerrite. Sono sicuro che riusciranno a dimostrare il proprio valore lottando per un risultato di prestigio".

Giuliana Lorenzo