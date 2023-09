Dopo la doppietta: Scamacca vuole conquistare Bergamo e Spalletti

Il ciclone Gianluca Scamacca, abbattutosi sul Monza, sta facendo volare la Dea. Il 24enne centravanti romano, alla sua prima da titolare, è stato un cataclisma offensivo: due gol, uno di testa e uno con tiro da fuori, e un palo colpito sempre di testa. Presenza in area, punto di riferimento per il gioco aereo, bravo a far salire la squadra. Due gol alla prima da titolare, accreditato dai pronostici di poter arrivare intorno ai venti gol stagionali: Scamacca punta legittimamente a vestire la maglia azzurra ai prossimi Europei, anche se in questo primo giro di convocazioni il ct Spalletti li ha tenuto fuori avendo poco minutaggio nelle gambe.

"Scamacca? Mi auguro che possa diventare il centravanti che serve alla nostra Nazionale, è partito benissimo, voleva venire qui. Non giocava da aprile per il menisco - ha ricordato Gian Piero Gasperini - ma credo che crescerà ancora. Con lui sarà un’Atalanta diversa perché per esempio contro le squadre chiuse oltre a giocare con la palla a terra potremo alzare la palla, con il gioco aereo". Già osannato dai tifosi Scamacca cerca di tenere i piedi per terra: "Per me questo è un nuovo inizio. Devo migliorare tante cose, mi manca l’intensità della partita. Questo è il mio contesto, l’Atalanta è il posto giusto per migliorare e fare il salto che mi manca. Per me è facile trovarmi con De Ketelaere, Muriel e Lookman, perché sono giocatori forti".

Fabrizio Carcano