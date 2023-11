Dopo il crollo con Brescia. Varese si lecca le ferite. Bialaszewski sotto accusa

La Pallacanestro Varese ha affrontato una delle sconfitte più dure della sua storia, perdendo 116-73 contro la Germani Brescia domenica sera. Una prestazione che ha lasciato il coach Tom Bialaszewski senza scuse dopo un periodo tutto sommato positivo tra LBA e FIBA Europe Cup: "Non ci sono scuse per quanto mostrato oggi in campo. Chiedo scusa a tutti i tifosi biancorossi; non era preventivabile una sconfitta di queste dimensioni, nonostante giocassimo contro una delle migliori squadre del campionato". Sul suo futuro e sull’eventualità di un esonero, Bialaszewski ha risposto con fermezza: "Non penso a questo. La mia unica preoccupazione è far rendere al meglio la squadra". Ha inoltre chiarito la sua posizione riguardo al mercato, affermando: "Alleno i giocatori che ho a disposizione; Non ho chiesto alcun intervento sul mercato alla società". Le statistiche della partita evidenziano la superiorità di Brescia, con un bilancio impressionante nei tiri da due e da tre punti e nei rimbalzi, con Miro Bilan a imperversare. Varese si trova ora di fronte alla sfida di rialzarsi dopo questo duro colpo, anche se le assenze di McDermott e Librizzi rendono molto limitare le risorse di Bialaszewski.

Alessandro Luigi Maggi