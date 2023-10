Derby felice per le Leonesse: Leno (Brescia) espugnata - Pallamano Leonessa Brescia vince 21-20

LENO (Brescia)

Il graffio delle Leonesse. Dopo il debutto stagionale sul campo del G.S.D. Pallamano Spallanzani Casalgrande, valso il primo punto nel campionato nazionale AICS di pallamano femminile seniores edizione 20232024 al termine di una gara tiratissima terminata 26 a 26, la Pallamano Leonessa Brescia è tornata al San Filippo e ha prevalso nel derby bresciano contro Leno all’ultimo respiro: 21 a 20 il risultato finale al termine di un match palpitante deciso nell’ultimo minuto di gioco dalla rete di Sara Bellini che ha regalato la vittoria alla squadra guidata da Simona Savoldi. Fine settimana dolcissimo, dunque, per le leonesse bresciane che proprio qualche giorno fa, accompagnate da dirigenti e staff tecnico, sono state accolte in Loggia e salutate con un grosso in bocca al lupo per l’avvio di questa nuova stagione. "Non era una gara facile - ci ha confidato l’allenatrice - ma la nostra determinazione ha fatto la differenza. Avevamo preparato questa gara nei minimi dettagli e il risultato finale premia la nostra voglia di vincere". Uno spirito che ricorda quello che animava la stessa Savoldi, giocatrice e capitano della Pallamano Leonessa Brescia prima di diventarne l’allenatrice. "Ho sempre dato il massimo per questa squadra e continuerò a farlo, ancor più da quando rivesto questo ruolo". Il derby vinto rappresenta certamente un’importante iniezione di fiducia in vista del futuro ma le aspettative per questa nuova stagione, all’insegna di grandi cambiamenti, novità e con un calendario fitto di impegni, sono in linea con gli obiettivi societari. "Sin dalla preparazione abbiamo cercato di calarci al meglio in questa nuova stagione - ha concluso Savoldi -. Le ragazze sono consapevoli dell’importanza di crescere anno dopo anno sia a livello professionale, sia personale". Il gruppo è unito - ancor di più dopo una vittoria di questo tipo - e la voglia di lavorare e divertirsi sembra non mancare per cui i presupposti per ben figurare ci sono tutti. T.R.