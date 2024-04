CORSA SALVEZZA. Lecco ci riprova. Malgrati carica la squadra in vista dello Spezia

Oggi è il giorno di Andrea Malgrati, il tecnico che guiderà il Lecco fino al termine della stagione e che ha preso il posto nei giorni scorsi dell’esonerato Alfredo Aglietti. La conferenza stampa della presentazione del match di domani pomeriggio in casa dello Spezia, un’altra partita da vincere assolutamente per tenere accesa la flebile fiammella della salvezza, sarà anche la prima da capo allenatore di Andrea Malgrati o, meglio, sarà la "prima" ufficiale da responsabile tecnico dell’allenatore che, nelle precedenti esperienze a Lecco (con Foschi e soprattutto con Bonazzoli), era di fatto già al comando delle operazioni. Ora lo è ufficialmente, dopo la deroga data dalla Figc, e Andrea Malgrati, impegnato a Coverciano nel corso per il patentino Uefa A, oggi dirigerà l’allenamento di rifinitura dopo che nei giorni scorsi ad allenare il Lecco ci ha pensato il suo vice Nenciarini. Blucelesti al gran completo, con il rientro dello squalificato Guglielmotti, e quindi spetterà al neo allenatore effettuare delle scelte. Scelte importanti soprattutto in mezzo al campo. A meno di clamorose sorprese, Malgrati riproporrà il 4-3-3 per un Lecco che, ultimamente con Aglietti, aveva esplorato anche il 4-4-2. Si va verso un ritorno quindi all’antico, con il modulo che ha consentito ai lecchesi di conquistare 19 degli attuali 22 punti, prima del disastroso crollo di gennaio.

Fulvio D’Eri