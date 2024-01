Coppa italia. I nerazzurri aspettano il Sassuolo agli ottavi. Miranchuk-Scamacca in coppia, torna Musso

Domani alle 18 l’Atalanta riceve al Gewiss Stadium il Sassuolo per il turno secco degli ottavi di finale di Coppa Italia. Dea che farà poco turnover, limitandosi a qualche aggiustamento. Il trofeo nazionale è uno degli obiettivi stagionali e il tabellone favorisce la squadra bergamasca che battendo i neroverdi emiliani avrebbe poi subito, martedì 9, un altro turno interno secco contro la vincente di Milan-Cagliari ed eventualmente in primavera una semifinale contro la vincente di Bologna-Fiorentina, evitando l’Inter detentrice eliminata dai rossoblu. Atteso il ritorno tra i pali di Musso, ci sarà qualche cambio sugli esterni con la possibilità di fare minutaggio per Holm e Zortea e davanti per Miranchuk con Scamacca.

Fab. Car.