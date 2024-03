Con le nazionali. Gasperini al lavoro a ranghi ridotti: quattordici convocati

Mercoledì mattina l’Atalanta tornerà al lavoro al centro sportivo di Zingonia con soli 10 giocatori a disposizione di mister Gasperini. Sono 14 i calciatori nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali maggiori o under. Si tratta degli azzurri Carnesecchi e Scalvini con l’Italia di Spalletti e di Ruggeri con l’under 21, degli olandesi De Roon e Koopmeiners, degli svedesi Hien e Holm, e di Djimsiti (Albania), De Ketelaere (Belgio), Kolasinac (Bosnia), Lookman (Nigeria), Miranchuk (Russia), Pasalic (Croazia) e Tourè (Malì). Resteranno a Zingonia i portieri Musso e Rossi, i difensori Palomino e Toloi, i mediani Adopo e Ederson, i laterali Bakker, Hateboer e Zappacosta e il centravanti Scamacca.

Il gruppo nerazzurro verrà integrato per gli allenamenti da alcuni ragazzi della squadra Under 23 di serie C. Che a sua volta non giocherà domenica prossima contro la Triestina avendo a sua volta diversi giocatori convocati nelle nazionali giovanili: la Baby Deaallenata da Francesco Modesto recupererà il 3 aprile a Caravaggio il match casalingo contro i giuliani. All ripresa del campionato l’Atalanta sara impegnata sabato 30 marzo alle 12,30 al Maradona di Napoli: di fatto Gasperini avrà solo un paio di allenamenti a organico completo prima di volare sotto il Vesuvio per un match cruciale nella corsa Champions. Fab. Car