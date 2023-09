Colori nerazzurri a Milano: Milanisti in rivolta per divisa ritirata

Un accostamento cromatico poco gradito. Tifosi rossoneri in subbuglio alla vista del kit pre-gara legato alla nuova terza maglia scelta per la stagione 202324. Sul giacchino, infatti, così come sulla maglia per il riscaldamento, compariva - giusto usare il passato, vedremo poi perché - una trama inequivocabilmente nerazzurra. Ovvero i tradizionali colori dell’Inter. I supporter casciavit si sono subito ribellati, bollando la giacca pre-match come un oltraggio a quasi 125 anni di storia del club fondato nel 1899 da Herbert Kilpin.

Si è mossa anche la Curva Sud Milano, con un comunicato fortemente critico pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale, in cui la scelta veniva definita “irrispettosa e intollerabile” e si chiosava, fra l’altro, con un richiamo a fare attenzione “alla storia” del club.

Insomma, una bocciatura unanime e senza appello. A cui è seguito il ritiro dal mercato del prodotto “incriminato”, eliminato dagli store fisici e digitali rossoneri. Probabile che i vertici del club, così come il settore marketing, avendo colto la preoccupazione mostrata dai supporter, si siano accorti di aver commesso un errore all’interno di un percorso di crescita segnato da elementi e iniziative nuove, che hanno riscosso l’apprezzamento dei tifosi. Tifosi che, i vertici del Milan lo ripetono spesso, sono considerati dalla società al centro di tutto.