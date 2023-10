Colloqui aperti a Milano con Mkhitaryan: lavoro per l'accordo fino al 2025

Quasi tutti i giocatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi sono al momento lontani da Appiano Gentile. Da Martinez a Barella, da Dimarco a Dumfries, tutti impegnati con le nazionali e i cui agenti sono in contatto costante con la dirigenza dell’Inter per discutere degli eventuali prolungamenti di contratto, alcuni dei quali potrebbero essere annunciati a breve. L’unico giocatore tra i titolari che ad oggi è rimasto in gruppo è Mkhitaryan, da un anno e mezzo uscito per sua scelta dal giro della nazionale armena. È anche il calciatore per cui c’è al momento maggiore urgenza di trovare un accordo, considerato che il contratto del centrocampista è in scadenza alla fine della stagione in corso. La dirigenza vorrebbe rinnovare per un altro anno, magari con opzione per una stagione ulteriore, a cifre non troppo diverse dai 3,8 milioni attualmente percepiti.

M.T.