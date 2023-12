Ci pensa sempre super Egonu . L’Allianz piega Casalmaggiore

Quinta vittoria di fila (anche se al tie-break) per l’Allianz Vero Volley Milano che si è imposta in casa sulla Trasportipesanti Casalmaggiore. All’Opiquad Arena poteva sembrare una giornata tranquilla per la squadra del Consorzio che però ha pagato almeno in avvio le fatiche di Champions. Reduci dalla dispendiosa vittoria in casa delle campionesse del VakifBank Istanbul, oltre che da 4 successi in serie A1, in un vero tour de force con partite ogni 3 giorni, Orro e compagne si sono fatte sorprendere dalle più motivate ospiti, a caccia di punti per la salvezza: senza Egonu, leggermente raffreddata e lasciata inizialmente in panchina a riposare, Milano è andata sotto pagando gli errori della sua vice Adhu Malual, è riuscita in qualche modo a rimontare ma proprio un errore del giovane opposto ha regalato lo 0-1 a Casalmaggiore. Il 2° set non è iniziato meglio e coach Marco Gaspari non ha voluto rischiare oltre, inserendo Egonu che pur sbagliando qualche pallone in più del solito ha contribuito a firmare un decisivo 1-1. Il 3° parziale, vinto agevolmente da Milano, è sembrato poter essere il viatico almeno per un comodo 3-1 ma nel 4° le ospiti hanno rimesso la freccia, costringendo le avversarie a rimboccarsi nuovamente le maniche. Un video check favorevole su un pallone fuori di un millimetro e un ace di Egonu (tanto per cambiare, pur a mezzo servizio, top scorer assoluta dell’incontro alla fine con 24 punti) sono valsi in controsorpasso ma la partita non è finita lì. Casalmaggiore, grazie anche all’ex Obossa, si è riportata avanti e si è meritata il tie-break ma soprattutto un punto in classifica. Raggiunto l’obiettivo, le ospiti sono crollate e nel decisivo tie-break sono state prese a pallate da Dana Rettke (eletta Mvp) e compagne che hanno chiuso con un clamoroso 15-2.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 3-2 (24-26, 27-25, 25-18, 23-25, 15-2)