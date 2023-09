Caravaggio dipinge di nero la domenica dei lilla a Legnano: 8-1 al Kennedy

LEGNANO

Al Kennedy caporetto del Legnano che viene surclassato dal Caravaggio per 8 a 1. Lilla di mister Scudieri che in attesa di tornare allo stadio Giovanni Mari trovano ospitalità provvisoria al campo dell’Alcione dove il Caravaggio è però scatenato con Doria già in gol al 2’ e migliore in campo, poi a segno Gramignoli al 13’, Marrazzo su rigore al 19’ e poi al 45’. Nella ripresa in rete Bertoni al 7’ poi al 18’ su rigore la rete della bandiera lilla con il serbo Mladenovic al debutto ufficiale dopo il visto, quindi 3’ dopo Menegatti e successivamente al 28’ ancora Bertoni e a concludere la valanga orobica Ait Att al 46’. Una domenica nera per i lilla da cancellare al più presto dai propri annali calcistici. Luca Di Falco